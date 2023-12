Mi primera chamba; se pone botarga al revés y redes estallan de risa

Una joven hizo estallar de risa a todos los asistentes a un restaurante, al igual que a miles de internautas en redes sociales después de que usó una botarga de un mamut, sin embargo, no se percató que se la había puesto al revés, con la cola hacia adelante, lo que generó carcajadas a todos los que vieron el clip.

El video fue compartido en TikTok y se puede ver el momento en que la joven baila sin darse cuenta del error, hasta que sus propios compañeros lo hacen notas y la joven no tiene otra manera de reaccionar mas que con mucha risa al ver lo que había hecho.

El video ya tiene más de 13 millones de reproducciones y se acompaña por al audio de "Mi primera chamba".

"jajaja no había entendido hasta que ví que se lo puso al revés", "Me pasó algo muy raro con este video. Reí tanto, lloré de la risa, pero después de tantas lágrimas me puse a llorar de verdad", "Jajajjaja pensé q tenía dos trompas Jajajjaja", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.