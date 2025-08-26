¡México mágico! Captan a mujer manejando 'dinosaurio' por las calles

Ciudad de México.- Las redes sociales continúan sorprendiendo con situaciones insólitas. En esta ocasión, un video se volvió viral al mostrar a una mujer usando un dinosaurio motorizado como medio de transporte para resolver un problema de movilidad.

El clip, difundido en X (antes Twitter) durante la mañana del lunes 25 de agosto, dura apenas 10 segundos. En él se observa a la mujer, de aproximadamente 40 años, recorriendo las calles de la capital acompañada de un menor de alrededor de 10 años, ambos sin ningún tipo de protección.

El vehículo, cubierto por una estructura de plástico con forma de dinosaurio, llamó la atención por la velocidad con la que se desplazaban. La mujer, al notar que estaba siendo grabada, giró la cabeza para que su rostro no fuera captado, mientras que el menor se mantenía sujeto a la cintura de la adulta y orientaba su rostro hacia un lado para no aparecer en cámara.

El video generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron lo insólito del transporte y comentaron:

“Cosas que solo se ven en la Ciudad de México”.

Hasta el momento, no se ha precisado en qué punto de la capital fue captado el video ni la fecha exacta de la grabación.