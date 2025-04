Médico amedrenta a mujer senderista que cruzó 'por su propiedad' y se hace viral

Monterrey.– En las últimas horas la tiktoker "nonstopchayito" compartió a través de la red social china la amarga experiencia que pasó al circular por una de las montañas que hay por el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Y es que la joven contó cómo cuando cruzaba un área despoblada, un sujeto comenzó a amenzarla, gritarle y amedrentarla después de que aseguró que cruzó caminando ilegalmente por su propiedad, situación que se salió de control cuando el sujeto la siguió y comenzó a grabar con su teléfono lo sucedido, lo que la obligó a también hacer lo mismo.

“Estoy en shock, acabo de vivir algo traumante; fui a subir una de las veredas que existen por mi colonia, antes subíamos por unas escaleras que son derecho a paso. Voy pasando, con mis perros y de la nada sale el vecino gritando como loco, prepotente, gritándome que estoy en su propiedad.” relató la mujer muy alterada.

“Iba sola, me gritó groserías, seguí con mi camino y hubo un momento que me detuve a descansar, cinco minutos después me alcanza y me empieza a grabar… La verdad me dio miedo bajar sola, le pedí a mi hermano que viniera por mi y bajamos por el mismo camino y obviamente nos grabó otra vez, nos gritó groserías." Expresó a través de un video en redes sociales.

Luego de hacerse viral, el hombre fue identificado como Carlos Andrés Garza, un médico cirujano plástico, quien tras recibir decenas de amenazas en las redes personales y de su trabajo, publicó una disculpa.

“Hola a todos, el día de hoy ha sido un día pesado, muy malo y terrible para mí. Mucha gente ha estado agrediéndome mucho durante todo el día sin ni siquiera conocerme y saber la persona que soy, nada más por agarrar un pedacito chiquito de un video del cual obviamente está toda la intención de generarme prejuicios”, comenzó diciendo el médico cirujano.

Después, Carlos Andrés Garza pidió la disculpa y se dijo estar a disposición de la mujer agredida, a quien incluso llamó ignorante.

“Primero y antes que nada quiero pedirle disculpas, y si esta parte puede ayudar a resolver parte de la situación yo no tengo ni dolo ni nada de seguir exponenciando esta situación además de todos los puntos a los que ella ha llegado”, añadió.

A pesar de las disculpas, la situación no calmó la furia de las personas, incluso otros internautas comenzaron a compartir malas experiencias similares que vivieron con el médico.