'Me gritó desde un camioncito'; joven alcanza y enfrenta a su acosador

Gritar cosas obscenas a mujeres desconocidas que caminan en la calle es uno de los tipos de acoso y violencia muy normalizada y que miles de jóvenes en México tienen que sufrir todos los días. Así fue el caso de una mujer que, tras salir del supermercado, un hombre que conducía un camión le gritó algunos "piropos" y huir a toda prisa en su vehículo.

Con lo que el hombre no contaba es que el semáforo de la esquina se pondría en rojo, y tras notar que el conductor quedó detenido, la joven corrió a toda prisa a reclamar a su agresor. Todo quedó grabado en video y compartido en sus redes sociales.

"¿Si te sientes muy v**ga? ¿Desde tu p¨¨che cochecito diciendo mi**da?", se escucha decir a la joven muy molesta a los dos hombres que viajaban en el camión. A lo que uno de los jóvenes responde: "No te iba a decir nada, que estás muy guapa". "A mí me vale, tú no tienes por qué gritarme (...) ¿así le gritas a tu jefa?", continúa la joven reclamando.

"Lo que si me encabrona es que me traten como una cosa en exhibición sobre la que pueden hacer comentarios groseros y después pisar el acelerador. Eso es un comportamiento repulsivo y cobarde", comentó la afectada en su video que se ha hecho viral en redes sociales.

Tras dar a conocer lo ocurrido, otras mujeres aplaudieron su valentía y revelaron que en muchas ocasiones han querido hacer lo que ella hizo tras vivir situaciones similares.