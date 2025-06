'Me estás acosando'; mujer acusa a chofer de Uber de verla por el retrovisor

Ciudad Juárez.– Las cámaras colocadas al interior de los autos usados para las plataformas de transporte no solo han incrementado la seguridad para los pasajeros, sino también para los propios choferes, quienes se ven muchas veces amenazados por asaltantes, extorsiones o incluso por acusaciones falsas de muchos de los usuarios.

Eso fue justo lo que logró captar un conductor de la plataforma Uber y DiDi, quien compartió a través de TikTok el incómodo momento que vivió con una pasajera, quien le reclamó en varias ocasiones de estarla viendo mucho a través del retrovisor.

"Me estás viendo a mí, me estás viendo mucho", aseguró la mujer al conductor en varias ocasiones, quien le explicó que no era así, y que usaba el espejo retrovisor para ver el tráfico en la parte trasera del auto y evitar accidentes.

Sin embargo, eso no fue suficiente para convencer a la mujer, quien argumentó que para eso tenía los espejos retrovisores de los costados, por lo que se sentía incómoda. Luego de las reclamaciones, el chofer optó por dejar a la quejosa en la calle y terminar el viaje, esto ante la furia de la joven, quien le advirtió que no pagaría nada de lo ya avanzado.

La situación pronto se hizo viral en redes, donde usuarios condenaron la actitud de la quejosa: "si ven mujeres solas no las suban es mejor por seguridad del chófer", "a mis hijos les estoy enseñando a respetar a las mujeres, ahora tengo miedo de que no puedan defenderse de una", "se ve que en su vida ha tenido carro por qué por el retrovisor no se ve la gente, solo el medallón", "Le doy la razón al chofer, en lo personal uso bastante el retrovisor, a veces con los laterales no alcanzas a ver bien si alguna moto va a rebasar etc, repito, en lo personal…".