'Me enseñó a ser mujer de alto valor'; joven cuenta cómo conoció a su 'sugar'

Los o las sugar se han hecho en los últimos años una manera cada vez más popular entre los jóvenes de acceder a oportunidades o un estatus económico más alto gracias a salir con personas mayores a ellos, lo que les da la oportunidad tener lujos que de otra manera sería más difícil de lograr.

Una de estas historias se ha hecho viral en redes sociales. Se trata de un joven originario de Puerto Vallarta, quien aseguró que, tras mudarse a la Ciudad de México, conoció a una amiga, quien le ayudó a conectar con su feminidad y a partir de esto conocer a muchos hombres "sugar" que le pedían citas y lo llenaban de regalos.

"Desde que me enseñó a conectar con mi feminidad aprendí a ser una chica de los sueños, muchos me pedían mi número, así conocí varios sugar".

De esta manera fue como poco a poco fue conociendo más gente, hasta que dio con su "sugar". "Yo fui a bailar un día, me estaba viendo mucho un chico, resultó que tenía mucho dinero y se hizo mi sugar daddy. Esta persona me gusta y me trata bien", contó.

Tras la publicación del clip, cientos de internautas llenaron de críticas el video. "Que bajo es depender de otro para progresar, todo porque eres una inútil sanguijuela", "Si yo fuera el supuesto "sugar"pero si enseguida lo mandaba directito y sin escalas a su ranchito por andar de inventadita wannabe!! Ni que estuviera tan guapa", "Otra historia que inspira a los jóvenes".