'Me das 2 tiros'; mujer bromea sobre asesinato y amigo termina disparándole

Guayaquil.– Una mujer en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, identificada como Keyla Andreina González, de 28 años, grabó su asesinato luego de que la pareja de su amiga disparó en dos ocasiones en contra de la joven, quien hacía una trasmisión a través de la red social TikTok, momentos que no tardaron en hacerse virales.

En el video, que dura casi cuatro minutos, se observa a la joven conversando y bromeando con las personas que la acompañaban, entre ellas el hombre que, minutos después, se convertiría en su presunto verdugo.

"Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta -señalando su frente-, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir", se escucha decir a Keyla en lo que muchos dicen en tono de broma, sin embargo, segundos después la mujer grita y se escuchan dos tiros.

El sospechoso le habría disparado en la cabeza, provocando la muerte de forma inmediata. Sin embargo, familiares de la víctima contaron a medios locales que la mujer solía ser bromista y que probablemente por eso comenzó a hacer comentarios en tono de juego sobre ser asesinada. Pero las palabras de la joven fueron tomadas muy en serio por el asesino.

Tras el crimen, el agresor huyó del lugar. Agentes de la policía ya investigan el crimen del hombre identificado como Manuel, quien cuenta con antecedentes penales.