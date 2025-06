Marsella: Una sombra se convierte en arte en el último mural callejero de Banksy

Foto: Associated Press

Marsella.- El faro apareció de la noche a la mañana. Pintado en una pared escondida en una tranquila calle marsellesa, su luz se alineaba perfectamente con la sombra real de un poste metálico en la acera. En el centro, pintada con plantilla en blanco nítido, se leen las palabras: "Quiero ser lo que viste en mí".

Banksy había atacado una vez más.

El viernes, el escurridizo artista callejero británico confirmó la obra publicando dos imágenes en su cuenta oficial de Instagram, sin pie de foto ni coordenadas. Los fans identificaron rápidamente la ubicación: 1 Rue Félix Frégier, en el barrio de los Catalans, en el distrito 7 de Marsella, cerca del mar.

Desde entonces, multitudes se han congregado en el lugar. Los turistas toman fotos. Los niños señalan. Los lugareños que suelen pasar junto al edificio se detienen a observarlo más de cerca.

No hay una explicación oficial para la frase. Pero su fuerza emocional es inconfundible: una silenciosa súplica de reconocimiento, amor o redención. Algunos especulan que hace referencia a una balada country de Lonestar. Otros la llaman una carta de amor. O un lamento. O ambas cosas.

La imagen es engañosamente simple: un faro solitario, oscuro y desgastado, proyectando un haz de luz blanco y puro. Pero lo que le da fuerza es la forma en que juega con la luz: lo real y lo pintado, lo visible y lo imaginario. El poste frente al muro se convierte en parte de la pieza. La realidad se convierte en el marco.

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, reaccionó rápidamente en línea. "Marsella x Banksy", escribió, añadiendo un emoji de llama. Al mediodía, la etiqueta #BanksyMarsella era tendencia en toda Francia y más allá.

Aunque a menudo político, el arte de Banksy es igualmente personal, explorando temas de pérdida, anhelo e identidad. En los últimos años, sus obras han aparecido en edificios devastados por la guerra en Ucrania, en apoyo a los migrantes que cruzan el Mediterráneo y en muros que condenan el capitalismo, el Brexit y la brutalidad policial.

El artista, que nunca ha confirmado su identidad completa, comenzó su carrera pintando con aerosol edificios en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus imágenes, traviesas y a menudo satíricas, incluyen a dos policías besándose, policías antidisturbios armados con caras sonrientes amarillas y un chimpancé con un cartel que dice: «Ríete ahora, pero algún día yo estaré al mando».

Su obra se ha vendido por millones de dólares en subastas, y los antiguos murales en exteriores han sido robados o retirados por los propietarios de los edificios poco después de su instalación. En diciembre de 2023, después de que Banksy pintara drones militares con esténcil en una señal de stop en el sur de Londres, un hombre fue fotografiado derribando la señal con unas cizallas . Posteriormente, la policía arrestó a dos hombres bajo sospecha de robo y daños.

En marzo de 2024, una obra de temática ambiental en una pared junto a un árbol en el norte de Londres fue salpicada de pintura, cubierta con láminas de plástico y cercada a los pocos días de ser creada.

A pesar de su fama —o infamia—, al menos en Marsella, no todos los que pasaban por allí lo notaron. Algunos ni siquiera sabían quién era Banksy, según la prensa local.

En Instagram, los usuarios comentan que esta pieza de Marsella transmite una sensación de mayor tranquilidad y de mayor interiorismo.

Y, sin embargo, no es menos global. La obra llega justo antes de la gran retrospectiva de Banksy, que se inaugura el 14 de junio en el Museo de Arte de la cercana Toulon, con 80 obras, incluyendo originales excepcionales. Otra exposición se inaugura el sábado en Montpellier.

Pero el mural de Marsella no estaba destinado a un museo. Vive en la calle, expuesto a la intemperie, a las pisadas y al paso del tiempo. Hasta el viernes por la noche, no se habían erigido barreras. No se había instalado ningún cristal protector. Solo una sombra, un rayo de luz y un mensaje que ya da la vuelta al mundo.