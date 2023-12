Madre se gradúa de la preparatoria y ninguno de sus hijos asiste al evento

Las madres siempre están ahí para los hijos, aunque cuando se trata de ser recíproco o agradecido, a veces las situaciones cambian, al menos así lo aseguró una madre quien se graduó de la preparatoria, sin embargo, en la ceremonia ninguno de sus hijos asistió, por lo que la mujer compartió su triste situación en un video de TikTok.

"Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos, y hoy que yo terminé la preparatoria, ninguno pudo venir, todos tuvieron algo más importante qué hacer", contó Lucy en el video que se volvió viral.

De inmediato su video generó muchas respuestas, tanto quienes apoyaron su postura, como quienes estuvieron en contra.

También dejó en claro que no pretende culpar a sus hijos, ni “echarles en cara nada”, por no asistir a su ceremonia y fueron los mismos usuarios en redes sociales quienes malinterpretaron su mensaje, después de que cientos de internautas de señalaran que no tenía que reclamar nada.