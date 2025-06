Los Golden State Warriors ayudan a transformar las vidas de hombres encarcelados

California.- Un día del otoño pasado, Ray Woodfork se encontró siendo desafiado a una pelea por un compañero de prisión de la mitad de su edad en los terrenos de la prisión estatal de Solano.

Woodfork habría estado tentado no hace mucho. Los Golden State Warriors le han ayudado a cambiar de mentalidad.

Esta vez, el otrora aspirante a jugador de baloncesto universitario, que ese día ejercía de árbitro de la liga de fútbol americano de la prisión, dejó claro de inmediato que no tenía ningún interés en un altercado. Woodfork dijo que decidió irse y regresar a su dormitorio.

Él reconoce que si hubiera luchado no habría forma de que ahora fuera parte de un programa de tutoría entre pares ni tuviera la oportunidad de que el gobernador revisara su caso.

Y Woodfork ciertamente tampoco sería un entrenador de baloncesto certificado si la adrenalina y la ira hubieran triunfado.

"Pensé: 'Eso no es lo que soy, eso no es lo que soy', y me marché", recordó Woodfork. "Es difícil, porque la carne lo exige".

El incidente ocurrió antes de la semana 5 de un programa de seis semanas dirigido por entrenadores juveniles de la Academia de Baloncesto Warriors como parte del Proyecto Twinning que enseña habilidades de entrenamiento a hombres encarcelados en Solano y les muestra que existe la posibilidad de una transformación significativa.

Woodfork utilizó con éxito una habilidad aprendida en el programa: palmas hacia abajo.

Con las palmas hacia abajo, permite que alguien avance y se concentre en el siguiente momento o juego, olvidando cualquier detonante que pueda estar frente a él o algo que ya sucedió.

Woodfork comenzó a escribir letras de rap sobre su experiencia con el Proyecto Twinning, que comenzó en el Reino Unido uniendo a equipos de futbol profesionales como el Arsenal y el West Ham United de la Premier League con prisiones para contribuir al proceso de rehabilitación. Clubes estadounidenses como el DC United, el Angel City FC y el Miami FC se han involucrado, y otros equipos de la NBA están mostrando interés.

“Será difícil seguir el ejemplo de Golden State”, afirmó Hilton Freund, director ejecutivo del Proyecto Hermanamiento.

___

“Con las palmas hacia abajo, me calmo, el siguiente movimiento es sobre ellas”.

___

Varios meses después, Woodfork tomó un micrófono y comenzó a rapear esas mismas palabras en celebración mientras sus 15 compañeros de baloncesto bailaban junto a él y se abrazaban.

Es el día de la graduación.

Eso significa pasar al frente del grupo para recibir un certificado y una camiseta de los Warriors con el apellido de cada uno en la espalda. La esperanza es que estos graduados ahora usen sus habilidades para enseñar a otros hombres encarcelados no solo a entrenar, sino también a ser una influencia positiva.

Cuando el entrenador de la academia de los Warriors, Ben Clarfield, reúne al grupo en la mitad de la cancha para darles a los hombres e instructores la oportunidad de brindar comentarios, hay un tema común.

El Proyecto de Hermanamiento ha brindado a estos hombres un sentido de autoestima y propósito, un respiro del aislamiento de la prisión. Muchos de los participantes expresaron sentirse queridos y vistos, a menudo por primera vez en años.

Se ha tratado de gracia y perdón, inclusión y aceptación. A menudo, estas ideas han tenido que aprenderse o reaprenderse, y el Proyecto de Hermanamiento jugó un papel crucial en ese proceso.

“Me devolvió la pasión por el baloncesto, que la gente de afuera no nos haya abandonado”, dijo Jonquel Brooks, exalumna de Fresno State. “Es querer ser entrenador, pero no saber cómo, y ahora tener las herramientas para tener la oportunidad”.

Jeff Addiego, vicepresidente de la Academia de Baloncesto de los Warriors, y su personal también se sintieron transformados por la iniciativa. Sonrieron y contuvieron las lágrimas al mismo tiempo, rebosantes de alegría al ver a estos hombres encontrarle sentido a sus nuevos roles.

Según la forma en que funciona este programa, los jugadores y entrenadores de los Warriors no participan como lo hacen algunos de los profesionales europeos, aunque el ex pívot de Golden State, Festus Ezeli, ha sido un visitante habitual.

Hemos llegado a conocer a todos y cada uno de estos chicos. Si alguno de ellos estuviera en cualquier otro lugar, le daría un abrazo la primera vez que lo viera —dijo Addiego—.

Es increíble. No les preguntamos nada, pero lo que han estado dispuestos a compartir con nosotros es muy impactante.

El mentor de Woodfork, Viet Kim Le, participó en el segundo grupo de entrenamiento. Ha observado el compromiso de Woodfork de mostrar arrepentimiento por su crimen y superarse mientras cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato.

“Sus creencias han cambiado”, dijo Le, “así que ve la vida desde una perspectiva diferente”.

___

“No reacciono, respondo, tomo aire y sigo adelante”.

___

Durante cuatro horas cada martes, algunos de estos hombres volvieron a sentirse como verdaderos jugadores de baloncesto. Entraron en un vestuario del gimnasio Solano y cambiaron su uniforme de prisión por camisetas con el logo de los Warriors al frente y el Twinning Project en la espalda antes de dirigirse a la cancha para realizar ejercicios de tiro, regate y defensa. También recibieron entrenamiento mental para encontrar estrategias para cada situación que pudieran encontrar en prisión o, para algunos, quizás eventualmente, en la vida en libertad.

Retrocedieron con extra confianza en sí mismos, chocaron las manos, intercambiaron comentarios basura de buen humor aquí y allá, pero más que nada se animaron unos a otros, en cada gran tiro o pase errado.

De lo contrario, muchos tal vez nunca se hubieran mezclado.

La construcción de una comunidad es una gran parte de ello.

Freund lanzó su fundación benéfica en 2018, y él y su esposa asistieron el 11 de febrero a la graduación del segundo grupo de 16 hombres de Solano que recibieron sus certificados de entrenador. Está encantado de que los Warriors se hayan involucrado.

Freund hace referencia a un estudio de la Universidad de Oxford publicado el año pasado que muestra el “beneficio integral” del programa para los encarcelados, que conduce a “un mejor comportamiento, una menor propensión a la violencia, mejores relaciones entre ellos y mejores relaciones con los funcionarios de la prisión”.

___

“Convirtiendo a convictos en entrenadores, nos apoderamos de las ciudades... entrenando con pasión, así es como marcamos la pauta”.

___

El enfoque de la palma hacia abajo se basa en tener el poder de elegir una respuesta. Ese mensaje y otras herramientas de aprendizaje surgieron del entrenador de habilidades mentales Graham Betchart, quien trabaja regularmente con el equipo masculino de baloncesto de la UConn.

En su primer viaje a Solano, Betchart ideó la rima “déjalo ir, devuélvelo, en la siguiente jugada ataco”.

No tenía idea de que Woodfork pronto comenzaría a convertir esas palabras en rap.

"Inspirador para el mundo", dijo Betchart, "y lo dice de una manera que nunca había visto a nadie expresar como él. ... Y todo lo que dice es apto para mayores de 13 años, pero lo dice de una manera tan impactante que ni siquiera te das cuenta de que querrías que tu hijo de 9 años lo escuchara".

___

“Lo dejo ir y lo recupero, en la siguiente jugada, sabes que voy a atacar”.

___

Woodfork fue arrestado a los 20 años por matar a un hombre durante un intento de robo. Esperaba empezar a jugar partidos universitarios en un torneo de verano pocos días después.

“Así que estaba justo ahí, justo ahí”, compartió Woodfork.

Ahora tiene la esperanza de que su arduo trabajo sea considerado por el gobernador Gavin Newsom.

Woodfork, un ex miembro de una pandilla tanto dentro como fuera de prisión que alguna vez soñó con jugar en la NBA, se ha entrenado para ser un mentor entre pares, un programa que requiere que tenga cinco años "limpios" sin problemas para poder participar.

El programa de los Warriors ha llenado un gran vacío.

"Eso es quedarse corto", dijo Woodfork, "dado que mis aspiraciones eran jugar en la NBA algún día; de niño, eso era mi esencia, mi identidad. El baloncesto lo era todo".

___

“Es más profundo que el juego y ese nombre en tu camiseta, es el Proyecto Hermanamiento, donde los hombres de verdad se ponen manos a la obra”.

___

A veces, Addiego y los demás lloran al presenciar el progreso, como cuando Woodfork decidió no pelear ese día.

“Me salvé de la situación hablando en voz alta sobre lo que pasó”, dijo Woodfork, que ahora trabaja como consejero en materia de drogas y alcohol.

Esta es una oportunidad para mostrarle al mundo que ya no soy la persona que era. No me define. Siento que he superado la cárcel, me siento como un pez contracorriente, como un salmón.