Los cantantes Bryant Myers y Ovi se subirán al ring para 'saldar cuentas'

Bayamón.- La rivalidad entre los artistas urbanos Ovi y Bryant Myers ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, culminando en un enfrentamiento físico programado para el 12 de septiembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, como parte del evento de boxeo "Saldando Cuentas". Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos verbales y tensiones en redes sociales se ha transformado en un espectáculo que combina música, drama y deporte, captando la atención de los fanáticos del género urbano.

La chispa que encendió esta confrontación se desató durante una conferencia de prensa celebrada este jueves, donde ambos artistas protagonizaron un altercado físico que sorprendió a los presentes. Según testigos, lo que inició como un intercambio verbal escaló rápidamente a empujones y forcejeos, involucrando a equipos de producción y seguridad.

La pelea, promocionada como un "ajuste de cuentas personal", ha sido precedida por semanas de insultos y provocaciones en redes sociales, incluyendo un explosivo live de Instagram donde Bryant Myers atacó verbalmente a Ovi y a Anuel AA, intensificando la controversia.

El evento "Saldando Cuentas" no solo incluirá el enfrentamiento entre Ovi y Bryant Myers, sino también combates de boxeo profesional, como el de Stephanie “La Medicina” Piñeiro contra Marie-Pier Houle por el Campeonato Mundial Interino de la AMB en peso wélter, y la defensa del título de Olajuwon “The White Monkey” Acosta. Esta fusión de música urbana y boxeo ha generado gran expectación, con boletos ya a la venta a través de Ticketera.