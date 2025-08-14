Los Burritos de Juárez llegan a Brooklyn: Un pedazo de la frontera en Nueva York

Nueva York.- Con un sabor que evoca las calles de Ciudad Juárez, el chef Alan Delgado, conocido en redes como @pigporkswine, ha inaugurado "Los Burritos de Juárez", un nuevo restaurante que promete conquistar los paladares de Nueva York con la autenticidad de los burritos fronterizos.

Ubicado en Myrtle Avenue, Fort Greene, Brooklyn, este proyecto abrió sus puertas oficialmente este jueves tras una exitosa trayectoria de pop-ups en bares locales.

Criado entre las dos ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez, Delgado lleva consigo una profunda conexión con la cultura y los sabores de su infancia.

El menú de "Los Burritos de Juárez" destaca por su simplicidad y autenticidad, con clásicos como los burritos de frijoles con queso, barbacoa, chile relleno y el icónico "winnie", todos preparados con ingredientes cuidadosamente seleccionados para replicar el sabor de Juárez. Lo que distingue a este lugar es la tortilla de harina, elaborada a mano con manteca y enrollada al momento.

"Los Burritos de Juárez" no solo ha sido bien recibido por su comida, sino también por su ambiente acogedor y su capacidad para conectar con la comunidad.