Lord Metrobús: Indigna a redes por ocupar dos asientos en el transporte

Ciudad de México.- Un video publicado en X se viralizó tras mostrar a un joven que, tras pagar doble pasaje en el Metrobús, ocupó dos asientos; uno para él y otro para su mochila.

El gesto provocó reclamos de otros pasajeros, quienes consideraron su acción desconsiderada y exigieron liberar el espacio.

Apodado por usuarios como “Lord Metrobús”, el joven defendió su postura alegando que no existe una ley que prohíba pagar por dos lugares. A pesar de los señalamientos, mantuvo una actitud tranquila y evitó caer en provocaciones.

Una joven finalmente se sentó en el asiento ocupado por la mochila, lo que intensificó el debate. Mientras algunos usuarios lo apoyaron por haber pagado doble, otros señalaron que los asientos son para personas, no para objetos.

El video suma más de 92 mil reproducciones y cientos de comentarios que reflejan la polarización del caso.