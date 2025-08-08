Locomotora se desprende, embiste autos y deja 6 muertos en Irapuato

Irapuato.– Una cámara de seguridad logró captar el momento en que una locomotora, que se separó del resto del convoy, embistió a varios automóviles y dejó como saldo a seis personas sin vida, el accidente ocurrió en pasado miércoles en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

En el video de 22 segundos se muestra el momento exacto de esta tragedia ocurrida a las 11:49 de la mañana.

En ese cruce no había ninguna pluma que alertara a los conductores el cruce de la locomotora, por lo que se puede apreciar que un auto compacto y una camioneta de carga alcanzan a pasar, mientras que otra camioneta hace el alto, pero el auto Sentra avanza y queda justo a la mitad del cruce ferroviario cuando es impactado.

Tras el primer impacto, la locomotora continuó su trayecto y, minutos después, embistió a tres vehículos más en el cruce de avenida Lázaro Cárdenas y bulevar Mariano J. García.

En este segundo percance murieron otras tres personas. Entre los vehículos involucrados había una camioneta, un coche compacto y una motocicleta.

En un comunicado, Ferromex informó que personal especializado acudió al lugar para asistir a las personas afectadas y revisar la “caja negra” de la locomotora, con el fin de determinar por qué se separó del convoy.