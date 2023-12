Lleva a su novia a posada del trabajo y compañera le canta 'Querida socia'

Durante diciembre, muchas empresas organizan comidas de fin de año para sus empleados, y en algunos lugares les permiten acudir con sus parejas, sin embargo, una usuaria de TikTok llamada Mariana Yáñez (@momyluz) compartió mediante un video de TikTok, la mala experiencia que vivió al acompañar a su novio a la posada de su trabajo, pues durante la velada, una de las compañeras de su enamorado se paró enfrente de ellos y comenzó a cantar 'Querida socia' de Jenni Rivera, un popular tema donde una mujer habla de las razones por las que prefiere ser la amante.

En un video que ya acumula más de 400 mil reproducciones, la usuaria explicó que aceptó ir a la posada del trabajo de su novio para poder estar con él, a pesar de que no conocía a ninguno de sus compañeros. Al principio, todo iba bien en la cena hasta que una chica que vestía jeans y un saco amarillo se paró enfrente de ella y comenzó a cantar el tema de Jenni Rivera con "mucho sentimiento".

En el video que subió la joven a TikTok, no se alcanza a apreciar la cara de la empleada que se puso a cantar en la posada navideña, pero sí se puede escuchar una parte del tema que cantó y también se ve cómo se reía con sus amigas. Mientras que Mariana explicó que ella también se rió al escucharla cantar pero fue por los nervios, pues en realidad se sintió incómoda con la situación.

"Me invitó a la posada de su trabajo sin saber lo que pasaría. Aunque no conocía a nadie, todo iba bien hasta que... Solo me reía con nervios por el sentimiento con el que la cantaba", señaló la joven.

El clip generó distintas reacciones entre las usuarias de TikTok, algunas le cuestionaron si ya había terminado con su novio después de lo que ocurrió en la posada, mientras que otras mujeres señalaron que ellas sí le hubieran puesto un alto a la trabajadora y compartieron experiencias similares que han vivido al acompañar a sus parejas a las fiestas de fin de año.

"A mí me pusieron la de 'Doble vida', me recibieron en su trabajo con esa canción". "Creo que cada quien reacciona distinto, yo antes me hubiera levantado y me la sueno, ahora solo me levantaría y me voy". "No amiga, si tu pareja no le puso un alto a su compañera en ese momento, ahí no es, checa lo que dice la letra de esa canción". "No sé si reír o llorar porque pase lo mismo, y hasta bailaron juntos, este año no me lleva", le comentaron usuarias de TikTok.