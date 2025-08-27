Little Caesars 'saca el cobre' y lanza ofertón para sus clientes

Ciudad de México.- La cadena de pizzerías Little Caesars le hizo competencia a la oferta que lanzó Cobre 29 la semana pasada.
Se trata de "Dos Pizzas, Cero Excusas". Por 159 pesos, los clientes podrán llevarse una pizza de pepperoni y una de queso.
La promoción será válida del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2025. Únicamente para compras en mostrador.
Fue la semana pasada cuando Cobre 29 ofertó una pizza de dos ingredientes y una de pepperoni por 154 pesos.
