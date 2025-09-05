'Levántame el cajón'; reguetonero hace animación de velorios y se viraliza

Ciudad Juárez.– Los velorios no tienen por que ser todos sobrios, tristes o silenciosos, al menos así lo cree un joven reguetonero peruano, quien ha encontrado en este momento de dolor para las familias un verdadero nicho de negocio gracias a sus servicios de "animación de velorios".

Se trata del artistas Cangri del Callao, quien comenzó a hacerse viral en redes sociales gracias a varios videos publicados en su cuenta de TikTok en donde muestra su trabajo como cantante y como animador en los sepelios o velorios que llevan a cabo algunas familias de la ciudad de Lima, Perú.

Y es que queda claro que muchas personas tienen la convicción de que este momento no tiene que ser precisamente recordado como un momento de profunda tristeza, sino como un momento de felicidad para la familia al despedir para siempre a su ser querido, con la idea de que en algún momento se van a reencontrar.

De acuerdo con el joven emprendedor, quien no solo ofrece animación en estos eventos, sino también en fiestas de todo tipo, sus servicios son muy solicitados, por lo que los interesados deben apartar fechas con anticipación.