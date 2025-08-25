Le pide a ChatGPT que cuente hasta un millón y la IA le da 'vueltas'

Las redes sociales siguen sorprendiendo con momentos insólitos. Uno de los más recientes involucra a la inteligencia artificial. El usuario de TikTok @colomignon compartió un video en el que le pide a ChatGPT que cuente de uno en uno hasta llegar a un millón, sin pausas. Lo que parecía una simple broma terminó captando la atención de millones de internautas.

En el clip, de casi dos minutos, el creador de contenido solicita a la IA que comience a contar. ChatGPT, en tono amable, advierte que sería un “desafío bastante largo” y propone hacerlo por partes. Sin embargo, el usuario insiste en que lo haga de manera continua, asegurando que “no tiene problema en esperar”.

La inteligencia artificial intenta cumplir la petición, pero aclara que sería un proceso extremadamente lento y poco práctico.

“Vamos con el primer número, uno, y así sucesivamente”, responde el sistema, generando risas entre los espectadores.

El video superó el millón de visualizaciones en TikTok y acumuló miles de reacciones y comentarios. En X (antes Twitter), ya rebasó los cinco millones de vistas. Muchos usuarios resaltaron lo absurdo de la solicitud y el tono paciente del chatbot, mientras que otros aprovecharon para crear memes sobre la escena, convirtiéndola rápidamente en tendencia.

Este caso se suma a una lista creciente de interacciones virales con inteligencia artificial, donde los usuarios ponen a prueba sus límites y capacidades, ya sea con preguntas extrañas o retos imposibles.