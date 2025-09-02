Le meten botella de agua con juguete para adultos en su mochila en aeropuerto

Ciudad Juárez.– La seguridad en los aeropuertos es muy estricta cuando se trata de revisar que los pasajeros no aborden la aeronave con objetos prohibidos como armas, aerosoles o incluso líquidos que sobrepasen los 100 mililitros, especialmente desde que en 2006, tras descubrirse un complot terrorista en Reino Unido para usar explosivos líquidos disfrazados en botellas comunes, se implementó la restricción mundial.

A partir de esa fecha los aeropuertos del mundo usan sistemas sofisticados de escaneo con rayos X para verificar el interior de las maletas de mano y hacer más ágil el abordaje, aunque queda claro que eso puede ser usado incluso para hacer algunas bromas a los amigos.

Al menos así lo vivió un joven el el Reino Unido, quien pasó un momento de vergüenza cuando al pasar por el área de seguridad en encargado detectó una botella de agua al interior de la mochila. El joven, desconcertado, se dispuso a que uno de los elementos de seguridad revisara su mochila, pero la gran sorpresa llegó cuando al verificar el objeto, la botella tenía atada con tape un juguete para adultos, lo que desató risas entre testigos y el propio guardia de seguridad.

El video del momento fue compartido en TikTok, donde reunió millones de reproducciones, pues todo se trató de una broma de sus amigos, quienes metieron la botella de agua con el juguete sin que el joven se diera cuenta, esto para que al momento de la revisión el guardia abriera la mochila y descubriera el juguete.

"El que le puso eso en la mochila no tiene perdón de Dios", "ni Judas se atrevió a tanto", comentaron algunos internautas.