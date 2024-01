Le dice a su maestro que no irá a la escuela porque su mamá está ebria

Un video que ha puesto a debatir a los usuarios en las redes sociales, se ve a una niña, cuyo nombre aún no ha sido revelado, grabando un mensaje para su profesor explicando que no podría asistir a clases porque su madre se encontraba en estado de ebriedad. El clip, compartido en la cuenta de TikTok de @karencitaleon2, ha generado no solo preocupación por la situación de la menor, sino también un debate sobre la responsabilidad parental y la importancia de prestar atención a las señales que los niños pueden enviar desde la escuela.

En el video, se puede observar a la niña utilizando el celular de su madre para comunicarle a su profesor las razones por las cuales no podrá asistir a la escuela. Con una honestidad impactante, menciona que su madre no ha lavado su uniforme y además, se encuentra en estado de ebriedad. Las imágenes muestran a la madre de la niña acostada en una cama, aparentemente dormida y en evidente estado de embriaguez.

La publicación se ha vuelto viral, acumulando más de 41 mil me gusta y cientos de comentarios. Entre las reacciones, se puede leer todo tipo de opiniones, en específico el de una profesora que compartió su experiencia, resaltando la sinceridad de los niños y cómo en ocasiones, comunican situaciones difíciles que viven en sus hogares. "Soy docente y los niños son tan sinceros y los papás no se enteran de lo que cuentan los niños", expresó.

La situación planteada en el video generó un debate en línea, donde muchos usuarios expresaron su preocupación no solo por la madre de la niña, sino también por la aparente ausencia del padre. Algunas voces señalaron la normalización de que los hombres se desvinculen de sus responsabilidades parentales, instando a una mayor implicación de ambos progenitores en la crianza de los hijos.

Una usuaria destacó: "Todo el mundo hablando de la mamá pero no veo a nadie decir nada del papá. Tienen super normalizado que el hombre se desvincule de sus hijos y evada la responsabilidad de que la crianza de un niño le corresponde a ambos, no entiendo porque no se ponen un condón si ninguno está preparado para criar".

Otra internauta reflexionó: "Las que buscan justificación o minimizan nombrando al padre son igual de irresponsables con sus hijos. Todos tenemos obligaciones y deberes con nuestros hijos, y las responsabilidades son personales".