Le dan golpiza a conductor por bloquear el paso a otros guiadores

Conducir en las grandes ciudades implica tener una buena dosis de paciencia, sobre todo para poder sobrellevar el tráfico y las malas prácticas de conducción de otras personas, aunque también para todo hay límites.

Así lo demostró el chofer de un transporte público conocido como combis en Morelia, Michoacán, luego de que el hombre, desesperado al no poder avanzar porque el chofer de enfrente avanzaba muy lento y no permitía que lo rebasara, colmó la paciencia del chofer y otros conductores, quienes terminaron moliéndolo a golpes.

"No olviden que según el del servicio público es el que ocasiona los accidentes, ese joven sabe cómo viene, ¿vendrá drogado?, quién sabe, no me deja pasar. Traigo pasaje y miren, pa’que vean pues cómo andan pues ahorita. Ahorita si me bajo no vayan a decir si lo suben pues o algo, no vayan a empezar, 'ah es que el chofer de la combi tuvo la culpa', o esto o lo otro", comenzó relatando el chofer de la combi mientras grababa el hecho.

Cansado de la situación, el hombre decidió actuar, se bajó de su unidad para alcanzar al muchacho, abrirle la puerta y bajarlo de su coche, tras lo que, junto a otro hombre que baja de la combi y se acerca por la derecha, procede a propinarle una golpiza ante la mirada incrédula de una joven que lo acompaña.

En la pelea incluso participa una de las pasajeras de la combi, quien se va en contra de la acompañante con todo y bebé en brazos.

Usuarios en redes sociales aplaudieron la acción del chofer de la combi ante las actitudes sin sentido de muchos conductores. Otros recalcaron que es mejor evitar los hechos violentos y tomar todo con calma. ¿Qué hubieras hecho?