Le cortan el pelo de más y llora por el resultado; no sabe decir que no

Sabemos que en el mundo hay personas extrovertidas e introvertidas, aunque a veces ese tipo de personalidades pueden acarrear ciertos problemas cuando se va a los extremos. Así fue el caso de una chica, quien se hizo viral en las redes sociales luego de que compartió un video de su "desastroso" corte de cabello que tuvo cuando acudió a hacerse un corte especial.

El problema, según explicó la joven, ocurrió porque había dejado crecer mucho tiempo su cabello, pero sentía que necesitaba algo nuevo. Por eso acudió con una señora, a quien le mostró varias imágenes para que le hiciera un corte como ella lo pedía.

La estilista, según contó, le dijo que sí sabía cómo hacerlo, incluso le aseguró que ya había hecho ese corte antes, por lo que procedió a hacer su trabajo.

Todo fue a mal cuando la estilista comenzó a cortar el cabello de más, lo que desató la preocupación de la chica, quien debido a su timidez, no podía decirle que ya no continuara cortando más.

"Yo todavía pende** me senté. Me empezó a cortar un chin** de cabello y yo no puedo decir que no. No pudo pararme y decirle ‘ya señora, chin*** su madre’", dijo mientras rompía en llanto.

En unas horas, el video sumó cientos de miles de reproducciones y abrió un debate en X. Personas extrovertidas no simpatizaron con la joven, lo cual le pareció natural a un amplio grupo de usuarios, quienes argumentaron que, para una persona con timidez extrema, es difícil expresar sus emociones