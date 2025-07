Látigo de Indiana Jones llega a 525 mil dólares en subasta

Beverly Hills.– Un látigo utilizado por Harrison Ford en “Indiana Jones and the Last Crusade” ("Indiana Jones y la última cruzada") y que en su día perteneció a la Princesa Diana se vendió por 525 mil dólares en una subasta.

La venta del jueves se produjo un día después de que el trineo Rosebud de "Ciudadano Kane" alcanzó la asombrosa cifra de 14,75 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los accesorios más caros en la historia del cine.

Ambos objetos estaban en el catálogo de la Summer Entertainment Auction, que celebra Heritage Auctions durante toda la semana.

Heritage apuntó que el total recaudado hace que sea la segunda subasta de entretenimiento más lucrativa de todos los tiempos, a falta de una jornada para finalizar.

Esta imagen muestra un látigo empleado por Harrison Ford en "Indiana Jones and the Last Crusade" ("Indiana Jones y la última cruzada") /

Foto: Heritage Auctions - Associated Press

Quedan por subastar el gorro de lana de nieve de Macaulay Culkin en “Home Alone” (“Mi pobre angelito”), un revólver de Kurt Russell en “Wyatt Earp”, un par de espadas de utilería Hattori Hanzo de “Kill Bill Vol. 1″ y una primera edición de las novelas de Harry Potter firmadas por su autora, J.K. Rowling.

El látigo vendido el jueves fue utilizado durante las pruebas del Santo Grial que el personaje de Ford atraviesa en el clímax de “Indiana Jones y la última cruzada”, de 1989.

Ford se lo dio al entonces príncipe Carlos de Inglaterra en el estreno de la película en Reino Unido. Fue entregado a la princesa Diana como regalo, quien a su vez se lo dio al actual propietario, que no fue identificado. El comprador tampoco fue identificado.

“El látigo es el símbolo icónico de un personaje icónico de la historia del cine, Indiana Jones, y ha sido uno de los objetos destacados de esta subasta”, afirmó Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage, en un comunicado a The Associated Press.

Los 525.000 dólares incluyen la “prima del comprador” que se aplica a todos los artículos subastados por la casa que los vende.

Heritage apuntó que la oferta de casi 15 millones por el trineo Rosebud lo coloca solo detrás de los 32,5 millones que se dieron por los zapatos de rubí de Judy Garland de “El mago de Oz” en diciembre. Tampoco se ha identificado a ninguno de esos compradores.

El trineo fue vendido por quien fuera su propietario durante muchos años, Joe Dante, director de películas como "Gremlins".

"Rosebud" es la última palabra que pronuncia el personaje principal en la película de 1941 del director Orson Welles "Ciudadano Kane", y la búsqueda de su significado conforma la trama de la película. Muchos críticos la consideran la mejor película de la historia.

Aunque durante mucho tiempo se dio por perdido, el trineo es uno de los tres accesorios que se sabe que han sobrevivido. Dante lo encontró cuando estaba filmando en los antiguos estudios de RKO Pictures en 1984. No era coleccionista, pero conocía su valor y lo guardó en silencio durante décadas, incluyéndolo de forma velada en cuatro de sus propias películas.

Steven Spielberg, amigo y mentor de Dante, pagó 60.500 dólares por otro de los trineos en 1982, y un comprador anónimo desembolsó 233.000 dólares por el tercero en 1996.