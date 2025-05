Las raíces de León XIV en Chicago desatan una oleada de humor sagrado

Foto: Associated Press

Chicago.- Un cardenal nacido en Chicago entra a un cónclave. El resto del chiste se cuenta solo.

En el día vertiginoso transcurrido desde la elección del Papa León XIV como el primer pontífice estadunidense, los memes, las imágenes manipuladas y las referencias irónicas se han acumulado más profundamente que la pizza de Chicago y más cargados que su hot dog, aparentemente irresistibles tanto para los cómicos como para la gente común.

¿Vidrieras con un Michael Jordan haciendo un mate? ¿Un cambio en el derecho canónico para convertir en pecado las salchichas con kétchup? ¿Cameos en "El Oso"? Todo, aparentemente, tan tentador como la fruta prohibida.

“Acaban de ver mil millones de chistes”, dice Chad Nackers, quien fue criado como católico y ahora preside como editor en jefe de The Onion, el sitio satírico que anunció el ascenso de Robert Prevost con una imagen del pontífice sonriente envuelto en un moño con puntos de semillas de amapola.

“El cónclave elige al primer Papa al estilo de Chicago”, decía el titular.

La pompa de la iglesia y la idea de un hombre que actúa como portavoz de Dios, dice Nackers, se combinan para crear un terreno fértil para el humor, independientemente del pontífice. Sin embargo, que provenga de Estados Unidos, y de una ciudad tan peculiar como Chicago, abre un mundo completamente nuevo de humor.

"Es una historia propicia para el humor", dice Nackers.

"¡EL PAPA!", proclamaba a todo volumen la portada del Chicago Sun-Times el viernes, una de las innumerables versiones del acento único de la ciudad, inmortalizado en los sketches de "Saturday Night Live". Independientemente de cómo se vea realmente el Papa León XIV, en este mundo del humor, es un hombre común y corriente con bigote que cambia su camiseta por la D y su zucchetto por una gorra de los Bears.

Con la Segunda Ciudad en el punto de mira, se recurrió a más clichés de Chicago de los que ni siquiera la famosa compañía de improvisación homónima podría soñar. ¿ El papamóvil sustituido por el Dodge Monaco que se hizo famoso en "The Blues Brothers"? Listo. ¿Giros en series y películas urbanas como "Chicago Hope", o mejor dicho, "Chicago Pope"? Sí. ¿Sueñas con los sándwiches de carne italiana de Portillo y el licor Malört de Chicago sustituyendo el pan y el vino de la comunión? Sí, chef. Una y otra vez.

En Chicago, un Chicago amante de los deportes, los equipos de la ciudad se llenaron de humor papal. La creencia inicial de que el Papa era leal a los Cubs en el béisbol llevó a la creadora de contenido Caitlin Hendricks a reflexionar sobre el irónico odio de Leo a los Cardinals. Sin embargo, resulta que el hombre de blanco tiene raíces en los White Sox.

Eso no impidió que los habitantes de Wrigleyville se devoraran los memes del Papa y sintieran orgullo por su ciudad. En la tienda Sports World, una mujer entró pidiendo una camiseta de los Cubs con el nombre del Papa León XIV estampado en la espalda. En Wrigleyville Sports, Chad Grant dijo que no odiaría a Leo por apoyar a los Medias Rojas, pero que "simplemente me siento mal, porque ya lleva un tiempo acostumbrado a perder".

Los presentadores de programas nocturnos también se divirtieron con el ascenso de un estadounidense.

Jimmy Fallon reflexionó sobre las hostias de un papa conocido como "Bobby Bratwurst". Stephen Colbert, un católico devoto que actúa en un estudio con casi tantas vidrieras como la Catedral de San Patricio, ofreció cánticos patrióticos al estilo "Papa-SA" y mencionó las "oraciones de da" en un lenguaje típico de Chicago.

"La verdad es que me sorprende lo emocionado que estoy", dijo Jimmy Kimmel en su primer monólogo tras la noticia. "Un estadounidense que creció aquí, vio todos los programas que veíamos nosotros, animó a los equipos, ahora está en Roma al frente de la iglesia... así debió sentirse cuando abrieron el primer Olive Garden".

Vendrán más, una cascada de chistes y comentarios de Ferris Bueller sobre la canonización de Mike Ditka. Habrá Oprah gritando eufóricamente: "¡Tienes un nuevo papa! ¡Y tienes un nuevo papa!". Y habrá más memes del papa en un río Chicago teñido de verde o en la cima de su brillante "Puerta de las Nubes" de los que nadie puede contar.

“Hay mucha alegría en la ciudad ahora mismo”, dice Ashley Lenz, teóloga de Chicago que trabaja para la aplicación católica de oración Hallow. “Hay un cierto deleite al ver cómo algo sagrado irrumpe en lo cotidiano. La idea de un papa que ha hecho fila en Portillo's o ha animado a los Medias Rojas lo hace sentir más cercano. Hace que el papado vuelva a sentirse humano”.