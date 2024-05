Lady Rappi; mujer insulta y golpe a repartidor en Pachuca

Un joven repartidor de comida en la plataforma digital Rappi compartió a través de sus redes sociales el momento en que sufrió agresiones e insultos por parte de una mujer, luego de que, según dijo, la señora no le permitiera entrar al fraccionamiento para entregar un pedido a un cliente.

Los hechos fueron grabados en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en el video se puede apreciar cómo la furiosa mujer agrede al joven, quien más tarde compartió una foto de cómo quedó su nariz por el golpe que recibió de la encolerizada mujer.

"Lárgate a la ching*da de aquí", "no me estés grabando, pend*jo" y "pinc*e gato de mi*rda". "Aquí no puedes entrar pend*jo”, reitera la mujer quien además cuestiona al repartidor “¿Dónde esta tu pedido, aquí no hay nada pend*jo?", dice la mujer furiosa al joven, además, en la imagen se aprecia otra persona, a quien le pide llamar a la policía.

Finalmente, el video termina con la fotografía tomada por el propio afectado donde muestra huellas de sangre, presumiblemente de lesión en la nariz que le provocaron los golpes.

Aunque se desconoce hasta el momento el contexto de la agresión o el porqué la mujer reaccionó se manera violenta, usuarios en redes sociales no tardaron en apodar a la mujer como "Lady Rappi" y condenar las agresiones físicas y el clasismo hacia el joven.