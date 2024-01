Lady Aurrera: La acusan de robo y se quita la ropa en la tienda

Una mujer se hizp viral en las redes sociales luego de que fue acusada de robar en un supermertado y apodada como "Lady Aurrera".

A través de redes sociales se compartió un video donde se observa a una mujer teniendo un altercado con el personal de un Bodega Aurrera, presuntamente por ser acusada de sustraer mercancía.

La mujer agredió e insultó a un empleado: "a mi no me toques, c*lero, o yo también me voy a pasar de verg*", a lo que él le respondió: “Retírese pinche ratera”.

Lo ocurrido el enojo de "Lady Aurrera" quien amenazó con llevar a su familia al lugar por supuestamente haber sido agredida por el trabajador. Los clientes pidieron al personal llamar a una patrulla, por lo que posteriormente, entre gritos de "a mi me vale madr*s", la mujer decidió quitarse el sweater y el brasier para demostrar que no había robado artículos del Bodega Aurerea ubicada en Las Torres, en la ciudad de Puebla.