Tokio.– La policía pensó que un ladrón de zapatos estaba suelto en un jardín de infantes en el suroeste de Japón, hasta que una cámara de seguridad captó al peludo culpable en acción.

Una comadreja con un pequeño zapato en la boca fue vista en el video después de que la policía instaló tres cámaras en la escuela en la prefectura de Fukuoka.

"Es fantástico que no se trate de un ser humano", dijo el subdirector de policía Hiroaki Inada a The Associated Press el domingo. Los maestros y los padres temían que pudiera tratarse de una persona perturbada con un fetiche por los zapatos.

Los japoneses tienen la costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar en sus casas. Los zapatos que desaparecieron eran todos sin cordones que los niños usaban en el interior de sus casas y que guardaban en cubículos cerca de la puerta.

Se sabe que las comadrejas esconden objetos y las personas que tienen comadrejas como mascotas les dan juguetes para que puedan esconderlos.

La comadreja esparció zapatos por todos lados y tomó 15 de ellos antes de que llamaran a la policía. Se llevaron seis más al día siguiente. La comadreja regresó el 11 de noviembre para robar un zapato más. Las imágenes de ese robo fueron vistas al día siguiente.

La comadreja amante de los zapatos sólo se llevó los zapatos blancos de interior hechos de lona, ​​probablemente porque son livianos para transportar.

"Nos sentimos muy aliviados", dijo el director del jardín de infancia de Gosho Kodomo-en, Yoshihide Saito, a la emisora ​​japonesa RKB Mainichi Broadcasting.

Los niños se rieron mucho cuando vieron la comadreja en el vídeo.

Aunque los zapatos robados nunca fueron encontrados, los zapatos restantes ahora están seguros en el jardín de infantes con redes instaladas sobre los cubículos.

La comadreja, que se cree salvaje, todavía está suelta.