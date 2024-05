¿La quieres? Ofrecen a la venta moneda de 50 centavos por 7 mdp

A medida que la inflación hace de las suyas, el peso mexicano va perdiendo cada vez más fuerza, lo que en la práctica ha provocado que los centavos, que antes eran moneda de uso común y recurrente, se vuelvan en una denominación digna para exponerse en los museos.

Por ello los entusiastas de la colección de estas monedas han ofrecido una suma importante de dinero por una modela única de 50 centavos.

Recientemente, un hombre ha puesto a la venta una moneda de 50 centavos por la nada despreciable suma de 7 millones de pesos. ¿La razón? Esta pieza única en el mundo fue acuñada al revés, según afirma su vendedor.

"La imagen dice más que mil palabras. Pero me atrevo a decir que es única en el mundo pues no he visto una igual. ", dice la descripción del producto.

La moneda se encuentra disponible en Mercado Libre, plataforma que frecuentemente alberga este tipo de artículos, aunque el vendedor carece de reputación debido a su falta de ventas previas en la plataforma.

Datada en 1993 y hecha de cobre como las demás monedas de su tipo, esta pieza destaca por su peculiar acuñación, aunque no se ofrecen garantías sobre su valor real.