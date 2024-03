La marmota que predice la primavera y su esposa son padres de 2 bebés

Ahora sabemos qué hace Punxsutawney Phil, la marmota que predice si llegará una primavera temprana cada 2 de febrero, durante los otros 364 días.

El grupo de Pensilvania que maneja a Phil y su esposa marmota, Phyllis, dice que la pareja se ha convertido en padres.

El Punxsutawney Groundhog Club dijo en una publicación de Facebook el miércoles que Phyllis recientemente dio a luz a dos bebés sanos. No especificó su sexo ni dio nombres de ninguno de los dos.

“Nos complace anunciar que Punxsutawney Phil ha tenido sus primeros hijos; Creemos que hay dos crías de marmotas y que Phil y Phyllis han formado una familia”, dijo Thomas Dunkel, presidente de un grupo vestido de esmoquin llamado The Inner Circle que continúa la tradición de las marmotas cada año, en una conferencia de prensa el miércoles. "Estamos contentos con esto y hablé con Phil con mi bastón, que me permite hablar marmota, y Phil no podría estar más emocionado de haber formado una familia".

Dunkel dijo que un miembro del club descubrió a los bebés el sábado cuando fue a alimentar a sus padres con frutas y verduras.

Phil emerge de su madriguera cada año la mañana del 2 de febrero. Si ve su sombra, según la tradición, habrá seis semanas más de invierno. Este año, no vio su sombra , presagiando el comienzo de la primavera.

Aunque es el más conocido, Phil está lejos de ser la única marmota que prueba suerte en la meteorología. Ha habido marmotas que predicen el clima en al menos 28 estados de Estados Unidos y provincias canadienses, y celebraciones menos formales en todas partes.

Phil y Phyllis viven en habitaciones con clima controlado en la Biblioteca Memorial Punxsutawney.

Pero como la mayoría de las familias en crecimiento, ahora necesitan excavaciones más grandes. El club planea trasladarlos a una casa más grande en los terrenos de la biblioteca.

Al igual que Santa Claus y el Conejo de Pascua, Punxsutawney Phil tiene su propia mitología, incluida la afirmación de que vivirá para siempre gracias a que bebe un jugo mágico llamado "El elixir de la vida". (A su esposa no se le permite participar del elixir y, por lo tanto, no es inmortal. ¿Dónde están las sufragistas marmota cuando realmente se necesitan?)

Dado que el ritual anual del Día de la Marmota se lleva a cabo desde 1887, eso ubicaría a Phil alrededor de los 130 años, una hazaña procreacional que avergüenza a Al Pacino, Robert De Niro y Mick Jagger.

¿Y qué pasa con los niños? ¿Heredarán algún día la responsabilidad de predecir si habrá seis semanas más de invierno? ¿Tendrán que pasarse la vida esperando a que papá se vaya a esa gran madriguera en el cielo antes de poder heredar el trono?

Por desgracia, no, dice Dunkel. Como su padre es inmortal, siempre habrá uno solo de él.