'La casa de don v'; señor construye muro en la banqueta y se la demuelen

Las banquetas se consideran espacios públicos que en muchas ocasiones en México no se respetan para lo que fueron diseñadas y muchas personas las consideran una extensión de su propiedad, pero no hay nada más equivocado que eso.

Un hombre aprendió esta ley por la mala, ya que, durante los trabajos de construcción de su hogar, el dueño de la propiedad quiso ampliar su vivienda y construyó un muro en toda la banqueta, lo que impedía el paso de los peatones y los obligaba a bajarse de la acera, algo que es muy peligroso.

"La casa de don vrg¨"#", compartió el usuario @miramonteandos en su cuenta de TikTok, donde el video pronto reunió más de 16 millones de reproducciones.

Tras la viralización, muchos usuarios le pidieron denunciar la construcción al municipio y, aunque el autor del clip no reveló si lo hizo, días después compartió otro video en donde evidenció que tuvo que tirar la fachada que había puesto en la acera.

"Pues así quedó la casa de don vrg¨"# (...) ya le quitaron la fachada (...) no me tocó ver, pero ahí está, esos 16 millones de vistas lo lograron.

"Gracias tiktok por traerme a la parte 2 JAAJJAJAJA", "El techo también está invadiendo la banqueta también se tiene q quitar", "El dueño me tienen envidia", "Acabo de ver el otro video y me sale este no cabe duda que el Ayuntamiento son más veloces que Superman", compartieron internautas en los comentarios del video.