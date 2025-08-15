La cartera de un mecánico fue hallada debajo del capó de un auto 11 años después

Michigan.- Un trabajador automotriz jubilado de Michigan miró después de la medianoche un mensaje de Facebook de un extraño: ¿Perdiste tu billetera hace años?

“Si fue así”, escribió un hombre de Minnesota, “estaba en el compartimiento del motor de un automóvil”.

Richard Guilford no podía creer lo que estaba leyendo en su teléfono: un misterio de una década de antigüedad había sido resuelto de manera notable.

La billetera de cuero de tres pliegues de Guilford, llena de 15 dólares, una licencia de conducir, una identificación de trabajo, tarjetas de regalo por valor de 275 dólares y billetes de lotería, apareció debajo del capó de un automóvil en un taller de reparación en Lake Crystal, Minnesota.

Un regalo de Navidad de los hijos de Guilford volvió a ser, de repente, un tesoro familiar. "Big Red", como lo llamaban cariñosamente en Ford Motor, estaba maravillado.

“Te devuelve la fe en la humanidad cuando la gente dice: ‘Oye, perdiste esto, yo lo encontré, te lo voy a devolver’”, dijo Guilford el jueves.

La billetera fue descubierta en junio por el mecánico Chad Volk, encajada entre la transmisión y la caja del filtro de aire de un Ford Edge 2015 con 151 mil millas.

"Es una locura", dijo Volk.

La caja del filtro no encajaba en su sitio después de una reparación, dijo, "así que probé un poco y luego la saqué y la cartera estaba en un pequeño reborde donde tenía que encajar. Saqué la cartera y eso fue todo".

Retrocedamos al año 2014, cerca de Navidad. Guilford trabajaba en el mismo coche en una fábrica de Ford en Wayne, Michigan. Formaba parte de una larga lista de vehículos nuevos ensamblados en otros lugares que necesitaban reparaciones eléctricas adicionales antes de ser enviados a los concesionarios.

Guilford se dio cuenta más tarde de que se le había caído la billetera del bolsillo de la camisa. Estaba seguro de haberla perdido en un coche, pero supuso que estaba en el suelo de un Ford Flex, no en un Edge, y mucho menos en el motor.

Guilford dijo que revisó entre 30 y 40 autos, y sus compañeros de trabajo revisaron docenas más, "simplemente abriendo las puertas, mirando debajo de los asientos, mirando detrás de ellos".

"No puedo dedicarle mucho tiempo a buscar esto porque tengo que trabajar. Estoy a contrarreloj", recordó sentirse. "No tuve suerte. La vida siguió".

Guilford, que ahora tiene 56 años y reside en Petersburg, Michigan, se jubiló de Ford en 2024 después de casi 35 años. Hacía tiempo que había olvidado la billetera, hasta que recibió un mensaje en Facebook, donde su perfil decía que había trabajado en Ford.

Volk envió una foto de la billetera e incluyó la licencia de conducir. "Big Red" vio una versión más joven de sí mismo con su barba rojiza.

“Lo más sorprendente para mí fue que estaba tan protegida”, dijo Guilford sobre la billetera mientras también revisaba la historia del auto. “Piensa en esto: 11 años, lluvia, nieve. Estaba en Minnesota, ¡por Dios! Estaba en Arizona cuando lo compré. Piensa en lo caliente que se pone la transmisión en Arizona conduciendo por la carretera. Es increíble”.

El portavoz de Ford, Said Deep, lo calificó como "una reparación que dio justo en el clavo" y agregó: "¿Te imaginas las probabilidades?"

Cabela's, una tienda de artículos para actividades al aire libre, dijo que las tarjetas de regalo de 250 dólares siguen siendo válidas, pero de todas formas le ha ofrecido nuevas tarjetas. Guilford desconoce el estado de una tarjeta de 25 dólares de Outback Steakhouse. Los números de los billetes de lotería que llevaba en la billetera se desvanecieron hace mucho tiempo.

“Voy a devolverlo todo y dejarlo tal como está, y se quedará en casa, en el aparador, para mis hijos”, dijo Guilford, subastador a tiempo parcial. “Pueden contárselo a mis bisnietos. Nos encantan las historias. Me gusta contarlas. Así soy yo”.