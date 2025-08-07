Kitesurfistas acuden a costa griega mientras vendavales de agosto agitan el mar

Artemida.- Fuertes vientos de agosto azotaron la costa oriental cerca de Atenas este jueves, atrayendo a decenas de kitesurfistas que realizaron impresionantes saltos contra un cielo sin nubes.

Ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (37 millas por hora) convirtieron la playa de Agios Nikolaos, una franja accidentada al este de la capital griega, cerca del puerto de Rafina, en un patio de recreo al aire libre para los entusiastas de los deportes de viento deseosos de atrapar los vientos estacionales "meltemi".

“Cuanto más grande es el salto y más tiempo estás en el aire, más intensa es la sensación de alegría que te proporciona”, dijo Alexios Limperopoulos, de 38 años, dueño de un negocio y kitesurfista desde hace mucho tiempo que se tomó un descanso de la gestión de sus dos restaurantes para montar las olas.

El meltemi, un viento seco del norte que barre el Egeo en verano, es temido por los pasajeros de ferry y los navegantes comerciales, pero venerado por la unida comunidad de kitesurfistas que planifican sus días, y a veces sus vidas, en función del informe meteorológico.

"No hace falta llamar a nadie", dijo Limperopoulos. "Solo consultamos el pronóstico y todos están aquí. La gente deja sus trabajos, a sus esposas, a sus hijos; vienen a hacer kitesurf".

La comunidad está activa todo el año. Los kitesurfistas se adaptan a los cambios de estación con trajes de neopreno de distintos grosores, desafiando el frío y los vendavales invernales que a menudo cierran las rutas de ferry.

"Cuando hay una prohibición de navegar, somos nosotros los que estamos ahí", dijo Limperopoulos.