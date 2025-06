'Juro que sí es real'; capta fantasma de niña en Gran Patio Zaragoza

Ciudad Juárez.– Las historias de fantasmas de niños abundan en nuestra ciudad, especialmente en empresas o sitios públicos como las plazas comerciales, sin embargo, un usuario de TikTok aseguró que la realidad pudo haber ya superado a la ficción en el caso de Gran Patio Zaragoza.

Y es que fue la internauta @chaparrita56232 quien compartió un video muy breve sobre lo que podría ser la prueba de la existencia del fantasma de una niña en el mencionado centro comercial.

De acuerdo con la autora del clip, en la grabación se puede observar el momento justo en que capta este pequeño espectro en el área de juegos de Gran Patio durante la madrugada, en el fondo se ve de manera tenue cómo una sombra se mueve en el sitio.

El clip de inmediato comenzó a hacerse viral y provocó que otros usuarios compartieran también sus experiencias paranormales en el área. Incluso hubo quienes señalaron que este "ente" podrían tratarse de un ser de oscuridad, ya que "los fantasmas de los niños no existen".

"Nadie ha visto a la niña que se parece a dentro de Walmart Zaragoza... los que llegamos a trabajar en turno de noche llegamos a verla o escucharla", "yo en los pasiilos de atras del.cine vi persanas saliendo al estasionamiento de atras y cuando salgo no avia nadien y dijo el.guardia. no a salido nadie nas tu eres rl unico y era la 1 am", "yo estube trabajando en un local de madrugada enfrente de la área de jueguitos y si se escuchaban muchas cosas", compartieron algunos espectadores.