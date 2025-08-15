'Juro que no vi'; graba TikTok y casi pisa cocodrilo al confundirlo con charco

Ciudad Juárez.– Hacer grabaciones en la calle, especialmente con el auge de las redes sociales y la creación de contenido, puede hacer que la atención hacia todo lo que nos rodea donde estamos parados pase desapercibido. Pero hay distracción que pueden ser peligrosas e incluso costar la vida, o si no, al menos sacar un buen sustos.

Y es que esto último fue lo que se ganó una joven en TikTok, quien compartió el momento en que grababa un video en la noche en lo que parece ser el estacionamiento de algún hotel en una zona costera, pero su distracción le costó una gran sorpresa cuando caminaba por el área.

Todo porque al estar oscuro y estar centrado en su video, la joven no se percató de la presencia de un enorme cocodrilo que estaba tranquilamente parado en medio del estacionamiento.

En la grabación se puede ver cómo la joven está haciendo un paneo de la zona y comienza a caminar, pero el gran susto llega cuando el gran animal sale corriendo al ver la presencia muy cercana del humano. "Juro que no vi al cocodrilo hasta que me tropecé con él", escribió la mujer, y más tarde se pudo observar que el reptil sale a toda prisa también posiblemente asustado.

El video pronto se hizo viral en redes, especialmente porque pocos también notaron en principio la presencia de cocodrilo: "lo peor es que yo tampoco lo había visto JAJAJAJAJA", "Pensé que el cocodrilo era un charco de agua😭".