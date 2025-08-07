Jugadores de Real Betis y Como se enfrentan a golpes en amistoso de pretemporada

Madrid.- Un amistoso de pretemporada entre el Real Betis y el club italiano Como se calentó de más, con jugadores intercambiando golpes y una reyerta masiva.

El juego brusco marcó el primer tiempo del partido disputado el miércoles en el sur de España. Pablo Fornals, jugador del Betis, y Máximo Perrone, centrocampista argentino de Como, se enzarzaron en una disputa justo antes del descanso. Se cruzaron en unas breves palabras y luego comenzaron a intercambiar golpes.

Jugadores de ambos equipos corrieron y el altercado se intensificó. Los banquillos se vaciaron, con suplentes y miembros del personal ingresando al campo, algunos tratando de separar la pelea. Como tiene como técnico a Cesc Fábregas y Betis al chileno Manuel Pellegrini.

Pasaron varios momentos antes de que se restableciera el orden. El árbitro expulsó a un jugador de cada equipo.

"Hay acciones que no se tienen que dar. Los dos equipos queremos ganar, somos muy competitivos", dijo Sergi Altimira, volante del Betis. "Son nuestras armas. Yo creo que en este tipo de partidos no se debe cruzar la línea y nos tenemos que quedar con lo futbolístico, lo que debemos mejorar y las cosas que he hecho bien”.

“Ellos hacían muchas faltas, paraban mucho el juego y era lo que querían”, añadió.

Como, que se enfrentará al Barcelona en otro partido de pretemporada el domingo, se llevó la victoria 3-2.