Jugador de Chiefs se convierte en entrenador de un perro para el 'Puppy Bowl'

Foto: Associated Press

Kansas City.- Antes de que los Chiefs de Kansas City llegaran a su tercera participación consecutiva en el Super Bowl, un jugador se dedicó a entrenar a un cachorro para otro gran partido.

El tackle defensivo de los Chiefs, Derrick Nnadi, y su novia, Nani Hinton, visitaron The Humane Society of Greater Kansas City en octubre para entrenar a Parsnip, un perro mestizo de 4 meses, para hacer su debut en el Puppy Bowl XXI.

“Soy su entrenador. Lo estoy sometiendo a un entrenamiento riguroso”, dijo Nnadi en ese momento. “Es un proceso, es un chico joven, con mucho potencial en bruto, pero va a ser una estrella”.

“Puppy Bowl” debutó en 2005 como contraprogramación del Super Bowl y también promueve la adopción de mascotas. El programa cuenta con más de 100 caninos de refugios y grupos de rescate de todo Estados Unidos. Los perros anotan touchdowns en un campo de futbol improvisado cruzando una línea de gol con un juguete.

Cuando Parsnip llegó a The Humane Society en agosto, tenía una pata rota.

“Parsnip es un cachorro adorable”, dijo Sydney Mollentine, presidente y director ejecutivo de The Humane Society of Greater Kansas City en octubre. “Ha estado en nuestro hogar temporal durante aproximadamente ocho semanas para que le sanen la pata rota. Y, como pueden ver, no tiene problemas para correr y trabajar con esa pata”.

Nnadi dijo que Parsnip solo necesitaba concentrarse.

“Ves una ardilla pequeña y se va. Ve un juguete pequeño y se va. Ve a muchas personas y se va”, dijo Nnadi, a quien le gusta referirse a Parsnip como Parsnickety. “Pero en cuanto logremos ese enfoque láser, será fenomenal”.

“Puppy Bowl” se graba con antelación. Desde su filmación, Parsnip ha sido adoptado, dijo Mollentine. El cachorro ahora tiene 7 meses.

Nnadi ha estado trabajando durante algunos años para ayudar a que los perros encuentren hogares amorosos en la zona, pagando las tarifas correspondientes a más de 500 adopciones exitosas hasta el momento. Se ha asociado con organizaciones como The Humane Society y KC Pet Project.

"Creo que es muy importante para muchos de estos perros que realmente no ven o no tienen la oportunidad de tener un hogar permanente", dijo Nnadi.

Nnadi dijo que su trabajo con los refugios de animales comenzó cuando adoptó a su primer perro, Rocky.

“Era un perro muy tímido. Había muchas cosas que no me gustaban de su forma de vida. No estaba rodeado de mucha gente, con poca luz y todo eso”, dijo Nnadi. “Me hizo sentir empatía por la forma en que muchos perros pasan por eso y por su vida tratando de sobrevivir”.

Dijo que ayudó a Rocky a desarrollar confianza para convertirse en el “perro despreocupado” que es hoy.

"Siento que todo el mundo necesita al menos un amigo peludo en su vida", dijo Nnadi.

Mollentine dijo que su organización, que tiene un refugio en Kansas City, Kansas, está agradecida por la ayuda de Nnadi para impulsar las adopciones. La Humane Society of Greater Kansas City funciona desde 1912.

Puppy Bowl XXI se estrena el domingo a las 2:00 de la tarde EST en Animal Planet, poco antes de que Nnadi salga al campo con los Chiefs para el Super Bowl LIX.