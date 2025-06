Juárez: Acupunturista le perfora un pulmón a 'amate' de Eduin Caz

Ciudad Juárez.- La juarense Stephanie Hernández, quien hace años se hizo viral al revelar que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, le fue infiel a su esposa con ella, denunció que una acupunturista le perforó un pulmón.

A través de Facebook, la joven dio a conocer que el miércoles acudió a urgencias a un hospital, "casi a punto de un paro cardiaco porque una pseudoterapeuta con la que me atendía de acupuntura, metió incorrectamente una aguja".

Stephanie Hernández diijo que las agujas se meten a 45 grados para no dañar ningun órgano, pero la acupunturista "me la colocó a 90 grados y por eso me lo perforó".

"Llegué al hospital sin poder respirar y entrando a cirugía de emergencia para salvar mi vida! Ahorita estoy conectada a una sonda, la cual hace funcionar mi pulmón, y el daño puede ser permanente", señaló la juarense.

La joven compartió que se comunicó con Montserrat Itzel T. P. para llegar a un acuerdo ya que "fue negligencia y mala práctica de ella".

"Le dije que me diera la mitad de los gastos que corresponde a 35 mil pesos, y me dejó de contestar los mensajes ni si quiera los abrió, y prefirió quitar su foto de perfil y eliminarme de Facebook", comentó Stephanie.

Stephanie Hernández solicitó ayuda de la comunidad para dar con el paradero de Montserrat Itzel T. P. para que se haga responsable de la situación.

Fue en enero de 2022, cuando Stephanie Hernández causó polémica tras revelar que Eduin Caz le había sido infiel a su esposa con ella.

Según la versión de la mujer, la aventura tuvo lugar después de un "after" realizado luego de un concierto.