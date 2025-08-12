Juarenses se comprometen en concierto de Edén Muñoz y les dedica canción

Ciudad Juárez.– El cantante mochitense Edén Muñoz estuvo de visita en Ciudad Juárez el pasado sábado 9 de agosto en el estadio Carta Blanca para deleitar con sus éxitos a sus miles de seguidores en esta frontera. Evento que, por supuesto, no estuvo exento de sorpresas y momentos únicos.

Al menos así lo vivió una pareja de juarenses, quienes aprovecharon el momento del concierto de su músico favorito para mostrar públicamente su amor y comprometerse en matrimonio. El momento fue compartido a través de la plataforma TikTok, donde poco a poco ha comenzado a hacerse viral.

Y es que no todo quedó entre la pareja y sus amigos, sino que el propio cantante se dio cuenta de ese importante acontecimientos para los novios y decidió acompañarlos en su alegría dedicándoles la canción "Simplemente gracias", tema que forma parte del repertorio del famoso en su etapa dentro de Calibre 50.

"Ok, pero que Edén nos cante después de comprometernos. Un sueño para muchos hecho realidad", expresó la joven autora del clip, mientras aparece bailando con su pareja.

El video no tardó en recibir decenas de buenos comentarios de apoyo, incluso de algunos que acudieron a la presentación y se dieron cuenta del momento de la felicitación, pero no de la pareja de la que Edén estaba hablando. "Yo casi me caigo y nomás no veía quienes eran, yo los buscaba en las canchas jaja👀 felicidades"; "o sea que tú eres la que se comprometió y que por eso traían un super escándalo??"; "y justo les tocó la canción que será mi vals de boda. Me puse a chillar por ustedes y ni los conozco jsjsjsjs. Felicidades".