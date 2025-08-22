Juarense Jerry Antoni y su banda Musza van por el 'Pase a la Fama'

Miami.- Este domingo, Telemundo transmitirá la esperada gran final de “Pase a la Fama”, el innovador reality musical que ha cautivado a la audiencia durante 12 semanas con una intensa competencia para encontrar a la próxima gran banda de música regional mexicana.

En una noche cargada de talento, emoción y sorpresas, las tres bandas finalistas —Destino, Jugada Maestra y Musza— se disputarán el codiciado premio de 100 mil dólares y un contrato de grabación con HYBE Latin America.

Jerry Antoni es un joven juarense que se destaca como vocalista de la banda Musza.

Musza se formó durante el programa a partir de músicos seleccionados, y ha sido elogiada por los jueces por su "feeling" y conexión emocional en presentaciones.

El programa reunió a 55 músicos apasionados de todo Estados Unidos en un exigente campamento artístico, donde fueron guiados por mentores de renombre como Gabito Ballesteros, JOP de Fuerza Regida, Lupillo Rivera, Yahritza y Su Esencia, y Silvestre Dangond. Bajo la atenta mirada de los jueces Ana Bárbara, Adriel Favela y Horacio Palencia, los concursantes enfrentaron retos, presentaciones y entrenamientos intensivos, demostrando su talento y versatilidad para formar la banda perfecta.

En la semifinal, Musza, Jugada Maestra y Destino lograron destacar, asegurando su lugar en la final, mientras que grupo Horizonte tuvo que despedirse con la frente en alto tras una destacada participación.

La gran final promete ser un espectáculo inolvidable, con presentaciones de lujo a cargo de la reconocida agrupación Calibre 50 y los propios jueces, quienes sorprenderán al público con sus interpretaciones. Además, las tres bandas finalistas presentarán canciones inéditas, compuestas y producidas exclusivamente para la ocasión por el ganador de múltiples premios Grammy, Edgar Barrera, lo que añadirá un nivel adicional de emoción y competitividad.