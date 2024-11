Juarense con disfraz de Freddie Mercury se vuelve tendencia en redes

Ciudad Juárez.- La época de Halloween ha quedado atrás, pero definitivamente, como ocurre cada año, este 2024 nos dejó algunos momentos dignos para hacerse virales en las redes sociales, especialmente por la creatividad de muchos internautas, quienes mostraron y presumieron en internet sus mejores caracterizaciones.

Ese fue el caso de un hombre en Ciudad Juárez, quien comenzó a hacerse viral después de que el pasado 31 de octubre apareció en el centro comercial Las Misiones vestido como el icónico cantante Freddie Mercury en su video "I Want to Break Free".

Con una blusa color rosa, falda y mallas negras, el joven apareció subiendo al segundo piso del centro comercial en las escaleras eléctricas, y, por supuesto, sin faltar el clásico bigote que caracterizó al intérprete de "Who Wants to Live Forever".

El momento ha generado cientos de divertidos comentarios, e incluso algunos que aseguraron haberse tomado una foto con él.

Si no conoces la canción, aquí te la compartimos: