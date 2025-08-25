Juarense aprovecha baches inundados para sacar increíbles fotos a quinceañeras

Ciudad Juárez.– Los baches que aparecen en temporada de lluvia son un verdadero dolor de cabeza para muchos automovilistas, quienes tienen que sortear todos los días el caer en este tipo de deficiencias urbanas para evitar dañar la suspensión o los neumáticos de sus vehículos.

Y es que si bien este es un problema que no es exclusivo de la ciudad, sino de todo el país, esta temporada es especialmente peligrosa ya que estos hoyancos están llenos de agua y los conductores no pueden ver la profundidad que tienen y qué tan dañinos pueden ser.

Aunque queda claro que siempre habrá personas que sacan el lado positivo a este problema. Ese fue el caso de un fotógrafo juarense, quien decidió aprovechar el reflejo del agua al interior de estos hoyos para sacar algunas buenas fotografías en sus sesiones de fotos a jóvenes que celebran sus XV años.

El video del momento de su trabajo, así como el resultado, fue compartido a través de su perfil de TikTok. En el clip que suma miles de visualizaciones se observa cómo el joven aprovecha el reflejo del agua del bache para tomar las imágenes a una quinceañera en el área de Campos Elíseos, en la réplica del Arco del Triunfo, uno de las locaciones más populares en la ciudad para este tipo de actividades.