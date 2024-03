Joven quema a su amigo por meterse con su novio y lo comparan con Karla Panini

La historia de un joven se hizo viral en las redes sociales luego de que contó a través de un hilo en X la historia de quien fue su mejor amigo, a quien acusó de haberse metido con varias de sus parejas, aprovechando el momento en los que él estaba en crisis, por lo que de inmediato usuarios de las redes sociales comenzaron a comprar el caso con lo ocurrido con las "Lavanderas" Karla Panini y Karla Luna.

y es que el usuario Alesso (@noyalesscrying) publicó que su mejor amigo no se tentó el corazón para salir con el que en ese entonces era novio de Alesso.

Según el usuario, él iba con confianza a contarle a su amigo, que en redes identificaron como Rios B. Alberto, que sospecha que su novio lo engañaba, dijo que lloraba con él todas las veces que presintió que le estaban siendo infiel, hasta que descubrió que fue su propio amigo Rios B Alberto el que andaba con el novio de Alesso.

“Después de decirte que me sentía feliz te fuiste a meter con mi pareja en ese entonces sin remordimientos a pesar de que sabías que me estabas lastimando. Tantos años juntos para saber que siempre que yo estuve mal con mis parejas aprovechaste para meter cizaña. Todos mi ex novios me confirmaron que tú siempre quisiste meterte en mis relaciones y yo lo sabía”, escribió el usuario de X.

Todos los mensajes fueron borrados al poco tiempo de que comenzaron a hacerse virales, incluso la historia hizo que el nombre de Karla Panini fuera tendencia en X. Pero como siempre ocurre en estos casos, no faltó el usuario que hizo capturas de pantalla y compartió las publicaciones originales.

Hay que recordar que Karla Panini se enamoró del esposo de su mejor amiga Karla Luna, pese a que la segunda tenía cáncer Panini y Américo Garza se casaron y filtraron audios en los que Luna los enfrenta por haber comenzado una relación a escondidas.

La historia del joven Alesso ha generado cientos de memes y reavivó de nuevo el hate en contra de Karla Panini.

Algunos internautas incluso han señalado que el joven inventó toda la historia para hacerse viral, pero también hay versiones en la que aseguran que la publicación original fue eliminada porque comenzaron a salir que Alesso también fue infiel a sus parejas.