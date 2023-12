Joven niega saludo a profesor en graduación y lo deja con la mano extendida

A veces algunos profesores pueden ser muy crueles con sus estudiantes, no solo en sus clases, sino también a nivel personal, por ello, una joven decidió cobrar venganza justo el día de la graduación y dejó a uno de sus maestros con el brazo extendido al negarle el saludo durante la ceremonia de entrega de diplomas.

El video del momento fue compartido en TikTok, donde se puede ver cómo la estudiante pasa de largo al estar frente al docente.

Tras el hecho la mujer recibió cientos de muestras de apoyo de otros estudiantes que sintieron estar en una situación similar con otros profesores cuando fueron estudiantes.

En propias palabras de la estudiante, mencionó que aquel profesor la lastimó físicamente y emocionalmente, por lo que decidió manifestarse de esta manera.

"No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimo físicamente, emocionalmente!", escribió la joven.

"Dar la mano en una graduación es acto de agradecimiento, entiendan como le va a agradecer a alguien que la fastidio todo el ciclo escolar?", manifestó uno de los internautas en la grabación.