Joven mexicano pide perdón a Katy Perry por Venga la Alegría

Nashville .- Durante su concierto en Nashville, Katy Perry vivió un momento inesperado cuando un fan mexicano, identificado como Orlando, subió al escenario y le ofreció una disculpa pública por su incómoda experiencia en el programa Venga la Alegría, al que asistió en noviembre de 2024 para promocionar su gira en México.

“En nombre de todo México, te ofrezco una disculpa por el programa Venga la Alegría”, dijo el joven, provocando risas y aplausos. La cantante respondió con humor “Sí deberían disculparse” y añadió “Siempre volvería a México, porque amo México… ¡Viva México!”

El gesto se volvió viral en redes sociales, donde usuarios celebraron la espontaneidad del fan y la reacción de la artista, reavivando el debate sobre su visita al matutino de TV Azteca, que fue ampliamente comentada por la aparente incomodidad que mostró durante las dinámicas televisivas.