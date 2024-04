Joven lleva título universitario a su papá vendedor de paletas

En algunas ocasiones algunas personas al lograr graduarse de la universidad reconocen que el esfuerzo no solo fue de ellos, sino de toda su familia, quienes en todo momento buscaron apoyarlos para que pudieran completar sus estudios y tener una mejor calidad de vida.

Por ello la historia de una joven se hizo viral en redes sociales, ya que la recién médica veterinaria, acudió al negocio de su papá, vendedor de paletas de hielo, para agradecer todo su esfuerzo por sacarla adelante con su trabajo.

En la grabación se puede apreciar a la mujer llegando al puesto de paletas de su padre y regalarle su título que la acredita como veterinaria por parte de la Máxima Casa de estudios, por lo que el señor logró contener las lágrimas de felicidad al recibir el documento.

“Hoy le lleve el título al señor de las paletas que es mi papá. Señor, buenas tardes, te traigo un regalo. No es por mí, si no es por ti, porque gracias a tu trabajo logre concluir mi carrera. Don Regis, el señor de los helados, gracias a tus paletas y helados, me sacaste adelante. Gracias por darme una carrera”, comentó la ahora licenciada en Veterinaria.

El video viral conmocionó a cientos de internautas, que felicitaron a Vivi la veterinaria por no olvidarse de Don Regis, el hombre que le ayudó para que ella lograra alcanzar su sueño.