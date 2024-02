Joven lleva a sus dos novias a ver al Cruz Azul y lo comparan con Alex Marín

Sabemos que el poliamor es una manera poco convencional de vivir en familia y también una forma de relación cada vez más popular y aceptada en la sociedad, para ejemplos famosos el caso del actor Álex Marín, pero no es el único, ya que un joven aficionado del Cruz Azul fue captado durante uno de los partidos de su equipo nada más y nada menos que acompañado de sus dos novias.

El video fue compartido a través de la plataforma TikTok por el usuario @elchemoazul, donde se puede observar al joven apoyar a "La Máquina". En un momento del clip, el hombre gira su cabeza para besar en repetidas ocasiones a la chica de lentes que está a su lado derechos, pero para sorpresa de muchos, también lo hace con la chica de su lado izquierdo, lo que hizo suponer que eran sus dos novias a las que había llevado a ver el partido.

La grabación de inmediato generó cientos de comentarios en redes sociales, principalmente de hombres, quienes aplaudieron la acción del joven e incluso lo compararon con Álex Marín.

"Este compa salió más ganador que el cruz azul este si no la crusazulio", "tal vez si me cambio al cruz azul me va a dar más suerte con las mujeres..pero si me cambio al américa me daría más suerte con las carteras", "Y yo bañado y bien peinado y solo agarro catarro", fueron algunos de los divertidos comentarios que dejaron los internautas en el video que en pocas horas tiene casi el millón de reproducciones.