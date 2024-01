Joven guarda sus compras en auto equivocado y se quedan encerradas

La historia de una joven que salió de un supermercado se ha hecho tendencia en redes sociales en las últimas horas, y es que la mujer contó que, tras hacer sus compras, llegó a su camioneta, un Jeep blanca, presionó el control para abrir la cajuela y subió todas sus cosas.

Con lo que no contaba es que, tras tratar de abrirla de nueva cuenta, la puerta ya no quiso funcionar. Al hacer una inspección más detallada, la joven se dio cuenta que se había equivocada de vehículo y había guardado sus cosas en la camioneta de alguien más.

"Mira, a este carro yo subí todas mis cosas. Cuando intenté abrir la cajuela otra vez ya no abría y resulta que mi carro es el de allá. Ahora tengo todas mis cosas encerradas", dijo la joven en el clip que lleva ya más de 2 millones de reproducciones.

"Aquí ando esperando a que salga la dueña del carro o dueño del carro", comentó la mujer. Unos segundos después, aseguró que sí logró recuperar sus cosas.

Tras la viralización del video, muchos la cuestionaron cómo fue posible que lograra abrir el vehículo con un control diferente. La joven no supo explicar cómo pasó, o incluso si el otro conductor dejó abierta la cajuela: "Es lo que no me puedo explicar, estoy casi segura que lo abrí con mi control la primera vez, pero la segunda vez ya no pude. O estaba abierto y ya que lo cerré no abrió. La vdd no se como pasó".