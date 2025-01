Joven es acusado de incendiar oficina de legislador por prohibición de TikTok

Foto: Associated Press

Wisconsin.- Un hombre de Wisconsin que supuestamente dijo a la policía que intentó incendiar la oficina de un legislador porque estaba molesto con la prohibición federal a la plataforma de redes sociales TikTok fue acusado el miércoles con múltiples cargos, incluido uno de incendio deliberado.

El fiscal de distrito del condado de Fond du Lac, Eric Toney, presentó una denuncia contra Caiden Stachowicz, de 19 años de edad, acusándolo de un delito grave de incendio deliberado, de proferir amenazas terroristas, de intento de robo y de daños a la propiedad. En caso de ser declarado culpable de todos los cargos enfrentaría una sentencia de más de 50 años en prisión.

Stachowicz, oriundo de la ciudad de Menasha, tenía programada su primera comparecencia en el tribunal el miércoles por la mañana. Los registros en internet del tribunal indicaron que la jueza Tricia Walker fijó una fianza en efectivo de 500 mil dólares para él y ordenó que no tuviera contacto con el representante republicano de Estados Unidos, Glenn Grothman, ni con su personal. También le prohibió poseer cualquier arma peligrosa o materiales para iniciar un fuego.

Los registros mostraron que Stachowicz compareció mediante una videollamada desde la cárcel. De momento no se pudo contactar a su abogado.

De acuerdo con la denuncia, un agente de policía respondió a un incendio fuera de la oficina de Grothman en Fond du Lac alrededor de la 1:00 de la mañana del domingo y vio a Stachowicz de pie cerca del sitio.

El agente señaló que mientras trabajaba para apagar las llamas con su extintor, Stachowicz le dijo que había iniciado el fuego porque no le gusta Grothman. El agente esposó a Stachowicz y lo llevó al departamento de policía. Los bomberos y la policía extinguieron rápidamente el fuego, limitando los daños.

Durante un interrogatorio en el departamento policial, Stachowicz le comentó al agente que compró gasolina y fósforos para iniciar un incendio en la oficina de Grothman, según la denuncia. Dijo que intentó entrar a la oficina para poder iniciar el fuego dentro, pero no pudo romper la ventana. Luego vertió la gasolina en una caja eléctrica en la parte trasera del edificio y alrededor del frente de éste, encendió un fósforo y lo observó arder, añade la denuncia.

Señaló que quería quemar el edificio porque el gobierno de Estados Unidos estaba cerrando TikTok y Grothman votó “a favor” para prohibir la red social, según la denuncia. Grothman votó a favor de un proyecto de ley en abril del año pasado que obligaba a la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, a vender su operación en Estados Unidos para el domingo.

Stachowicz dijo que creía que el cierre violaba sus derechos constitucionales. Añadió que en el pasado había participado en protestas pacíficas, pero ya no cree que la paz sea una opción, señala la denuncia.

“Caiden dijo que era un edificio gubernamental y quería causar una interrupción y demostrar algo al iniciar el incendio en el edificio”, de acuerdo con la denuncia. “Caiden comentó que deseaba que todo el edificio se hubiera quemado”.

Cuando le preguntaron si esperaba que hubiera personas dentro del edificio, respondió que no y que no quería herir a nadie, y que tampoco quería hacerle daño a Grothman.

TikTok dejó de funcionar en el territorio estadounidense el sábado por la tarde, pero la plataforma volvió a operar horas después después de que el entonces presidente electo Donald Trump dijera que intentaría darle a ByteDance más tiempo para encontrar un comprador. Trump firmó una orden ejecutiva el lunes después de tomar posesión del cargo, la cual instruye al secretario de Justicia de Estados Unidos a no implementar la prohibición durante 75 días.

Cuando se le pidió comentar sobre los cargos, la portavoz de Grothman, Noelle Young, respondió diciendo que Grothman llamaría directamente a The Associated Press. Sin embargo, el legislador no había contactado a la AP hasta el miércoles por la tarde.