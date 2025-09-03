Joven denuncia abuso de hombre en concierto de Grupo Frontera

San Luis Potosí.- Una joven denunció haber sido víctima de una agresión sexual durante el concierto de Grupo Frontera, realizado en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Según su testimonio, un hombre realizó actos íntimos inapropiados detrás de ella y de sus amigas en plena vía pública. La víctima relató que se dio cuenta de la situación cuando “me comencé a sentir el pantalón mojado y, al prender el flash, confirmé lo que era ese líquido”.

El presunto agresor huyó entre la multitud al percatarse de que había sido descubierto.

En su publicación en redes sociales, la joven expresó sentirse vulnerada, impotente y profundamente afectada. Aclaró que su intención no es generar morbo, sino visibilizar este tipo de violencia que ocurre en espacios públicos y eventos masivos.

También hizo un llamado a no normalizar las agresiones ni guardar silencio:

“Como mujeres no deberíamos callarnos. Si alguna vez te pasó algo parecido, te abrazo. Y si estás leyendo esto, por favor no mires para otro lado”.