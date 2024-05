Joven cambia de pareja porque su novia no quería bailar

Tener una pareja que nos pueda complementar y seguir en nuestras locuras es algo que debe estar presente siempre en todas las relaciones, al menos así expresaron cientos de internautas en un video que se ha hecho viral en redes sociales.

Fue el usuario @evr_edvxn el responsable del clip que suma ya más de 6 millones de reproducciones, y es que en el clip se puede observar el momento en que un joven trata de disfrutar de un baile en el Día del Estudiante en una escuela en México, pero para sorpresa de muchos, la novia parecía estar molesta por algo, solo se quedaba quieta.

El joven, lejos de amargarse el día, decidió hacer una acción que muchos aplaudieron. Y es que decidió simplemente cambiar de pareja.

En el clip se ve cómo el joven toma a su novia de la mano, se acerca a otra chica que estaba sentada y la invita a bailar. La nueva pareja de inmediato comienza a disfrutar de la música, mientras que la novia sale de cuadro caminando del sitio.

"Jajaja muy bien 🫶, y que paso con la enojona que se fue", "me encato lo caballeroso que fuiste en irla a dejar y no dejarla tirada", "el le rogó, la beso, y ella sabe porqué estaba enojada, pero ahi no era!! ni modo, si no queria", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.